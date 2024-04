Manor Lords: Der Totengräber wird unfreiwillig zum Dieb





Hey CCs who already got the game preview, if your church doesn't upgrade, it's probably that gravedigger you employed who keeps stealing stone. Unfortunately I found and fixed it after that press build was uploaded. Fire the guy before upgrading and it should be good. Sorry!



— MANOR LORDS (@LordsManor) April 10, 2024

Wer inein blühendes Dorf errichten möchte, der muss vor allem dieim Blick behalten: Das religiöse Gebäude ist ungemein wichtig zu der Zeit, weshalb es stets auf dem aktuellsten Stand gehalten werden sollte. Sofern es einem erlaubt wird.Auf Twitter hat Entwickler Slavic Magic vor kurzem bestätigt, dass Content Creator und die Presse bereits Manor Lords spielen dürfen. Immerhin sollen diese dafür sorgen, dassgenügend Gameplay-Videos und Eindrücke online gehen, damit sich interessierte Spieler noch vor dem Kauf selbst ein Bild vom Strategiespiel machen können. Allerdings ist die Vorabversion auch mit einemversehen, der aber bis zur Veröffentlichung gefixt ist."Hallo Content Creator, die das Spiel bereits vorab erhalten haben", schreibt Slavic Magic auf dem Twitter-Kanal von Manor Lords und macht auf denaufmerksam. Wenn sich nämlich die Kirche nicht erweitert, wie es eigentlich der Fall sein sollte, sofern genügend Ressourcen vorhanden sind, dann sollte derins Visier genommen werden. In der Presseversion entscheidet sich nämlich dieser dazu, stets Steine zu klauen und hält dadurch das Upgrade auf.Das Problem, so der Solo-Entwickler, habe er bereits, allerdings erst nachdem er die Presseversion hochgeladen hat. Damit Spieler, die bereits Zugriff auf die Vorabversion haben, nicht verzweifeln, hat er eineparat: Entlasst den Totengräber. Danach kann der Kirche das notwendige Upgrade spendiert werden, woraufhin alles seinen gewohnten Gang nehmen sollte.Anschließend kann der Job natürlich wieder ausgeschrieben werden,und entsprechende Gräber, um verstorbene Bewohner zu beerdigen. In derist der Bug übrigens nicht mehr enthalten, weshalb ihr dann den Bestatter nicht zwangsweise rauswerfen müsst.Bis zur Veröffentlichung dauert es derweil auch nicht mehr lange:wird das vielversprechendevon Slavic Magic bei Steam und im PC Game Pass erscheinen., haben wir für euch an anderer Stelle zusammengetragen.