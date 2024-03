Marvel Rivals: Dr. Strange, Spider-Man & Co. im Shooter-Kostüm

Release, Plattform und Beta

Trotz vermeintlicher Superhelden-Müdigkeit im Kino wirdnicht so schnell aus den Gedächtnissen verschwinden – und in Sachen Videospiele weiter aufgerüstet. Zusammen mit dem chinesischen Studio NetEase wurde jetztangekündigt.Anders als die zuletzt erfolgten Ankündigungen,oder, wird die jüngste Comic-Adaption. Stattdessen versteht sich Marvel Rivals als Heldenshooter im wortwörtlichen Sinne, der sich ganz ohne Scham anorientiert.Anders als bei Blizzards Helden-Shooter setzt Marvel Rivals jedoch einerseits auf einund andererseits natürlich auf die zugkräftige Lizenz, die sich in den Maps und vor allem Charakteren widerfindet. So besteht das Roster unter anderem auswie Dr. Strange, Spider-Man, Hulk, Black Panther, Scarlet Witch, Loki, Magneto und vielen weiteren, die ihr aus verschiedenen Comics und Filmen vermutlich schon kennen dürftet.Gekämpft wird anschließend auf, darunter Asgard oder das Tokyo von 2099, bei dem ihr mit eurer Zerstörungskraft auch einiges kaputt machen dürft. Zudem können sich zwischen verschiedenen Helden und Bösewichten Synergien entwickeln, die euch temporär ein paar Vorteile gewährten: Rocket Racoon darf beispielsweise auf Groot reiten, während der Hulk mit Gammastrahlen die Rüstung von Iron Man aufladen kann.Imzeigt sich, dass die Ähnlichkeiten zu Overwatch nicht nur auf dem Blatt Papier stehen, obwohl es ebenso klare Unterschiede gibt. Zum Beispiel findet Marvel Rivals komplett aus derstatt und auch der Artstyle ist mit seinen klaren schwarzen Linien und Schattierungen deutlich comic-affiner.Wann Marvel Rivals, lässt NetEase Games noch im Unklaren. Fest steht jedoch, dass es den PvP-Shooter vorerstgeben wird. Eine Konsolenversion ist derzeit noch nicht angekündigt, dürfte aber vermutlich dennoch in den Plänen der Entwickler eine Rolle für die Zukunft spielen.Ihr müsst aber gar nicht auf den Release warten, um Marvel Rivals ausprobieren zu können. Bereits im Mai sollenstarten, für die ihr euch über die offizielle Webseite anmelden könnt. Gespielt wird anschließend via Steam oder dem Epic Games Store. Bei Letzterem bekommt ihr übrigens, allerdings nicht mehr lange.