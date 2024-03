Europa: "Haltet nur noch ein bisschen länger durch"

Eine märchenhafte Fantasy-Welt im Anime-Stil, fliegende Inseln, mystische Ruinen und kleine Rätsel – das schon seit einiger Zeit in der Entwicklung befindlicheversprüht angenehme Open-World-Adventure-Vibes à laoderIm letzten Jahr hatte das Spiel, das als Soloprojekt von Entwickler Helder Pinto begann, ein Releasedatum im kommenden April bekommen. Dieser muss aber, wie Pinto nun in einem Video ankündigte.Das farbenfrohe und liebevoll gestaltete Spiel, in dem ihr euch als kleiner Android Zee auf dem Jupitermond Europaund vom Wind tragen lasst, wird nun doch erst im Sommer erscheinen. Pinto habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht: „Europa begann als kleines Soloprojekt aber über die Jahre ist es stärker gewachsen, als ich mir je hätte träumen lassen.“Er und sein Team von Novadust Entertainment arbeiteten neben ihren eigentlichen Jobs an den Abenden und Wochenenden an dem Spiel. „Deshalb, das Spiel zu veröffentlichen, bevor es auf dem von uns gewünschten Stand ist“, so Pinto weiter. Er könne die potenzielle Enttäuschung der Leute, die sich schon auf das Spiel freuen, nachvollziehen und versprach, dass die zusätzliche Entwicklungszeit gut investiert wird. „Haltet nur noch ein bisschen länger durch. Das endgültige Resultat wird die Wartezeit auf jeden Fall wert sein.“In dem Video geht der Entwickler näher auf Details zur Entwicklung ein und zeigt neues Ingame-Material. Wer von dem charmanten Look angezogen ist, kann sich aber auch schon ein eigenes Bild von Europa machen. Auf Steam, in dem ihr mit Zee durch die verträumte Welt einer vergangenen Zivilisation schweben könnt. Oder ihr schaut alternativ beim Epic Games Store vorbei und