gamescom findet 2024 ohne Nintendo statt

Welche Entwickler und Publisher sind dabei? Wie jedes Jahr dürfen sich Videospiel-Fans diese Frage stellen, wenn es um die Ausstellerliste dergeht. Ein Vertreter hat zumindest schon jetzt eine Absage erteilt:ist dieses Jahr nicht mit an Bord.Nachdem der japanische Konsolenhersteller 2023 mit einem verhältnismäßig großen Stand auf der Messe vertreten war und Zuschauern vor Ort sowohl Spielstationen als auch Turniere und Gewinnspiele geboten hat, wird man 2024 wieder denlegen. Damit schwindet ein Stück weit die Hoffnung, dass der Zelda- und Mario-Entwickler die gamescom als Bühne für dennutzt.Die Absage Nintendos zur gamescom 2024, die vom 21. bis zum 25. August stattfindet, konnten die Kollegen von Gameswirtschaft in Erfahrung bringen. Auf Nachfrage hieß es von einer Sprecherin von Nintendo of Europe, dass die gamescom zwar ein "zentrales Event im Veranstaltungskalender" sei, aber man habe sich "nach sorgfältiger Abwägung jedochin Köln entschieden." Genaue Gründe für das Fernbleiben werden allerdings nicht genannt.Komplett verzichten müssen Spieler in diesem Jahr auf die Nintendo Switch nicht, denn, wie etwaodersollen trotzdem im "Rahmen anderer deutschlandweiter Events" ausprobiert werden können. Welche das sind, wird das Unternehmen immer rechzeitig vorab bekanntgeben.Mit einer, über die es schon unzählige Gerüchte in der Vergangenheit gegeben hat, sollten Fans im Rahmen der gamescom nicht mehr rechnen. Es ist zudem vorstellbar, dass Nintendo ein eigenes Event nutzt, um den Nachfolger der Nintendo Switch anzukündigen, anstatt auf bekannte Publikumsmessen oder Events zu setzen. Immerhin soll der, wie zuletzt spekuliert wurde.