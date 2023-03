Wii: Dolphin-Emulator erscheint offiziell bei Steam und fürs Steam Deck

Dolphin bei Steam: Release für 2023 geplant

Gamecube und Wii bald auf dem Steam Deck

Wer Klassiker vomoder dergerne am PC spielt, der dürfte den Emulatorlängst kennen. Bald schafft es die Software auch offiziell zuund dürfte damit für Nutzer des Steam Decks interessant werden.Bislang gibt es den Dolphin Emulator seit Jahren nur über die Webseite der Entwickler zu laden. Zukünftig will man aber expandieren und wird noch im Laufe dieses Jahres bei Steam erscheinen und damit noch einfacher installierbar werden. Einen direkten Verweis auf Nintendo verkneift man sich jedoch.Wie die Entwickler des Emulators schreiben, arbeitet man schon seit längerer Zeit an einer Steam-Version von Dolphin. Mittlerweile ist man soweit, dass man sagen kann, dass die Software schon bald über Valves Plattform erhältlich sein wird, auch wenn man noch keinen ganz genauen Termin verraten kann.Gemäß der Produktseite bei Steam soll Dolphin voraussichtlich im 2. Quartal 2023 erscheinen und zwar im Early Access. Schließlich kann es zu Beginn noch einige Bugs geben, die man zusammen mit der Community aus der Welt schaffen möchte. Sowohl in der Early Access Phase, als auch später beim fertigen Release wird Dolphin aber kostenlos sein.Auf der Produktseite gibt es zudem keinen direkten Hinweis darauf, dass es sich hier um einen Emulator für den Nintendo Gamecube und die Nintendo Wii handelt. Es wird lediglich von "Big N's 6. und 7. Konsolengeneration" gesprochen. Zudem liefert der Emulator ähnlich wie auch RetroArch keine eigenen Spiele mit und verweist darauf, dass man lediglich legal erworbenene Kopien mit dem Emulator spielen kann.Die Veröffentlichung bei Steam dürfte vor allem für Spieler auf dem Steam Deck interessant werden. Zwar lässt sich auf Valves Handheld-PC auch Software abseits von Steam installieren, aber der Weg über Steam Store ist natürlich noch eine Ecke simpler und zugänglicher. Zudem soll der Dolphin Emulator extra über ein angepasstes Interface für die Benutzung auf dem Steam Deck erhalten.Dadurch wäre es möglich, dass man zukünftig auch einige Gamecube- und Wii-Klassiker portabel spielen könnte. Kurioserweise ist es nicht das erste Mal, dass ein Emulator einer Nintendo-Konsole in Verbindung mit dem Steam Deck steht. Bereits im Oktober 2022 ist Valve bei einem Werbevideo