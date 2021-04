Media Markt: Anzeige: 13 Sentinals: Aegis Rim auf PS4 oder Dirt 5 (div. Systeme) für jeweils 26,99 Euro - die besten Gaming-Deals bei Saturn und MediaMarkt

Für preisbewusste Gamer ist der Frühling dieses Jahres ein Hochgenuss mit zahlreichen Rabatt-Angeboten. Eine der vor allem für Konsolenspieler lohnendsten Aktionen findet ihr noch bis Ende des Monats bei Saturn und MediaMarkt , wo ihr für dutzende Top-Titel auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, aber auch für PC-Spiele knallharte Rabatte abstauben könnt. Doch das ist noch lange nicht alles: Zusätzlich warten noch die Breaking Deals sowie die Weekend Deals XXL , die beide jeweils bis Montag, den 26. April gültig sind, und die ebenfalls mit starken Preisnachlässen in den Bereichen Technik. Computer & Zubehör oder TV & Audio punkten. Alternativ zur Online-Order und Lieferung nach Hause habt ihr in vielen Märkten auch die Gelegenheit, per Click&Collect eure Bestellung abzuholen - informiert euch dazu bitte auf der jeweiligen Webseite, die ihr für MediaMarkt hier und hier für Saturn findet, welche Regeln gelten. Wir haben uns durch die Angebote geklickt und geben euch nachfolgend einen Überblick über die coolsten Deals.