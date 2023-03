Media Markt: Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part 1 & mehr mit starker 3-für-2-Aktion abstauben

Resident Evil 4 Remake & mehr: Mit der 3-für-2-Aktion von MediaMarkt staubt ihr brandaktuelle Blockbuster gratis ab

Sparfüchse aufgepasst: Bei MediaMarkt gibt es aktuell wieder die beliebte 3-für-2-Aktion, bei der ihr beim Kauf von zwei Spielen für die PlayStation, Xbox Series-Konsolen und den PC einen brandaktuellen Titel gratis bekommt. Mit dabei: Das Resident Evil 4 Remake und weitere spannende Spiele-Hits.

Dabei steht euch nahezu das ganze Sortiment des Händlers zur Auswahl. Wichtig ist dabei nur, dass ihr euch für drei unterschiedliche Spiele entscheiden müsst und nur insgesamt neun eurem Warenkorb hinzufügen könnt.

Immer mal wieder findet man derartige Aktionen bei den Elektronikfachmärkten, dass jedoch eine so große Zahl an brandaktuellen Blockbustern dabei zur Auswahl steht, ist eher die Seltenheit. MediaMarkt legt euch passend zum Osterfest aber schon jetzt ein paar richtig dicke Eier ins Nest: Mit dem in unserem Test gefeierten Resident Evil 4 Remake, der Neuauflage von The Last of Us Part 1, God of War Ragnarök oder auch dem Open World-Hit Hogwarts Legacy dürfen sich PlayStation-, Xbox- und PC-Spieler bis zum 10. April gleichermaßen freuen.

Das günstigste der von euch gewählten Games bekommt ihr im Rahmen der Aktion einfach spendiert, bezahlen müsst ihr also lediglich die beiden teureren Titel. Sogar bereits reduzierte Spiele fallen unter die Aktion, weswegen ihr hier gleich doppelt sparen könnt, wenn ihr euch für drei heruntergesetzte Vertreter entscheidet.

Neben den von uns bereits erwähnten Hochkarätern hat MediaMarkt noch eine Vielzahl spannender Spiele, die ihr mit der 3-für-2-Aktion abstauben könnt, parat.

Abgesehen von der 3-für-2-Aktion gibt es im Rahmen der Osterangebote von MediaMarkt, die ebenfalls bis zum 10. April laufen, noch eine Vielzahl weiterer Schnäppchen, auf die es sich lohnt, einen Blick zu werfen.