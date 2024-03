Saber Interactive: 500 Millionen US-Dollar für Embracer

In den letzten Wochen und Monaten gab es seitens dervor allem nur bestimmte Mitteilungen: Kündigungen, eingestellte Projekte oder geschlossene Studios. Zwei Firmen wollen das nicht mehr länger mitmachen und haben einen Plan entwickelt, sich– mit sehr viel Geld.Im Detail geht es einerseits um, die Macher der-Reihe und Publisher von, sowie um, die beispielsweise füroderbekannt sind. Beide Unternehmen, zu denen noch etliche kleinere Entwickler gehören, arbeiten laut zwei Berichten daran, ihre mehr oder weniger zukünftige Unabhängigkeit zu erkaufen.Saber Interactive war einer der ersten großen Käufe der Embracer Group: Im Februar 2020 bezahlte das schwedische Unternehmenfür eine Übernahme, woraufhin Saber eine der neuen Säulen wurde – mittlerweile gehören zum US-Studio auch Entwicklerteams wie 4A Games, Aspyr oder Tripwire Interactive. Nun soll die Ehe wieder gelöst werden.Wie Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtet will Embracer Saber Interactive mitsamt den rund 3.500 Angestelltenan eineverkaufen. Unklar ist, wer genau die Geldgeber sind, allerdings soll sich im Kerngeschäft von Saber nichts ändern. Auch die Entwicklung des Remakes von, zu dem in letzter Zeit, soll fortgesetzt werden.Ob in dem Verkauf auch sämtliche Tochtergesellschaften einbezogen sind, ist derzeit unklar. Weder Embracer noch Saber Interactive wollten sich zu den Gerüchten bislang äußern. Vermutlich befindet sich der Deal noch nicht in trockenen Tüchern und wirdvollzogen.Neben Saber Interactive wird wohl auch bald ein weiteres Standbein der Embracer Group das zuletzt eher befremdliche Nest verlassen:. Wie Kotaku berichtet gab es Anfang der Woche ein Firmen-Meeting, in der CEO und Gründer Randy Pitchford die Zukunft des Unternehmens aufgezeigt habe. Insgesamt hätte es drei Szenarien gegeben: Bei Embracer bleiben,oder einen Ausstieg selbst finanzieren. Gewonnen hat laut Kotaku-Informationen der zweite Vorschlag und der Deal soll sich auch bereits auf der Zielgeraden befinden.Die finanziellen Dimensionen des geplanten Ausstiegs bleiben im Unklaren. Auch derist ein Geheimnis, auch wenn eventuell Take-Two eine Möglichkeit wäre. Immerhin pflegt Gearbox eine gute Geschäftsbeziehung zu dem Publisher, arbeitet man doch schon jahrelang aufgrund der Borderlands-Reihe zusammen.Embracer wollte sich auch zu diesem Gerücht nicht äußern, dafür aber Randy Pitchford. Der Gearbox-Chef gibt sich allerdings: "Ich freue mich, dass das, was wir vorhaben, für die Leute so interessant ist, dass ihr für eure Leser eine Reportage über uns schreiben wollt. Ich fühle mich geehrt und bescheiden, dass unser Unternehmen ein Thema für Gerüchte, Spekulationen und Diskussionen ist."Ob Gearboxs und Sabers Weg klappt, sich, wird die Zeit zeigen. Gerüchten zufolge entsteht aber derzeit vor allem, der das Interesse am Studio hochhalten sollte.