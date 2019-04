Dead Island: Definitive Collection erscheint nach USK-Freigabe auch in Deutschland - 4Players.de

Hochqualitative Texturen: Die Spieletexturen liegen jetzt in einer höheren Auflösung vor und sorgen so für eine noch unheimlichere Atmosphäre.

Fotorealistische Beleuchtung: Das Beleuchtungssystem des Spiels ist stark verbessert worden. Damit eröffnet sich ein wirklichkeitsgetreuerer Blick auf das sonnige Tropensetting.

Authentischer Schattenwurf: Mit der aktuellen Version der Chrome Engine ist es möglich, einen physikalisch korrekten Schattenwurf zu erzeugen. Somit wirken sämtliche Ingame-Objekte unter unterschiedlichen Lichtbedingungen wesentlich realistischer.

Bildverbesserungen durch Anti-Aliasing: Durch verbessertes Anti-Aliasing können Konsolenspieler Dead Island nun in einem angenehm-klaren Look ohne Störungen erleben.

Optische Optimierung aller Game-Models: Sämtliche Spielfiguren wirken nun noch lebensnaher dank der zahlreichen visuellen Verbesserungen

HBAO und Motion-Blur-Effekte: Horizon-based Ambient Occlusion (kurz HBAO) sorgt für eine weitere Tiefenebene im Bild und somit gleichzeitig für noch mehr Realismus. Ergänzend bedeutet das Hinzufügen neuer Motion-Blur-Effekte einen Zugewinn an atmosphärischem Kinogefühl für die unmittelbare Spielerfahrung.

Überarbeitetes Spiel-User-Interface: Was das User Interface angeht, wurden Dead Island und Dead Island Riptide aneinander angepasst, um die Spieleindrücke möglichst nahtlos ineinander übergehen zu lassen.

Weitere Top-Social-Features: Die Dead Island Redux Collection wird natürlich auch Features wie Online-4-Spieler-Koop-Modus, PS Vita Remote-Play (PS4), Share-Play (PS4) sowie Streaming und Videoaufnahme beinhalten

Power Fists Power-up: Und was wäre ein echtes Comeback ohne Power in den Fäusten? Der Fan-Liebling und inoffizielle PC-Mod der Power Fists hat seinen Weg in beide Spiele gefunden.

Die im Ausland und auf Steam bereits erhältliche Dead Island Definitive Collection wird am 17. April 2019 auch in Deutschland als Download für PlayStation 4 und Xbox One sowie am 7. Juni als Box-Version für PS4 erscheinen, wie Deep Silver bekannt gibt . Die 19,99 Euro teure Sammlung enthält HD-Neuauflagen von Dead Island und Dead Island: Riptide sowie Dead Island: Retro Revenge - eine Mischung aus Endless-Runner und klassischem 2D-Brawler. Für Dead Island und Dead Island Riptide werden folgende Verbesserungen versprochen:Hier ein Vorgeschmack auf den nicht länger indizierten Survival-Trip zur Zombie-Insel:Letztes aktuelles Video: Definitive Collection Launch Trailer