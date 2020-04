EVE Online: Eclipse-Erweiterung und Pläne für den zweiten Quadranten

CCP hat die Eclipse-Erweiterung und die Pläne für das veröffentlicht, was im zweiten Quadranten 2020 in EVE Online geschehen wird. Demnach werden sich die Machtverhältnisse im EVE-Universum verschieben werden. Teil 3 der Triglavian-Invasion-Saga wird den Spielern die Möglichkeit geben, den Ausgang dieses Konflikts zu beeinflussen. Außerdem arbeitet CCP weiter daran, die Einsteiger-Erfahrung aufzuwerten - einschließlich Verbesserungen des Spiel- und Bedienkomforts, der Überarbeitung von Bedienelementen für mehr Klarheit und angepassten Tutorials etc."Nach einem vollgepackten und erfolgreichen Quadrant 1 mit Fight or Flight gehen wir bei Quadrant 2 mit Eclipse noch weiter an die Grenzen", sagte Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online. "Wir sind entschlossen, in Zukunft spannende Veränderungen in New Eden vorzunehmen, mit Veranstaltungen, Updates und vielen Überraschungen, die alle Ecken von New Eden berühren werden!"CCP Games: "Mit einer Vielzahl neuer Belohnungen und Herausforderungen bringt Eclipse Live-Events, Feiern, Login-Kampagnen, visuelle Aktualisierungen, Anpassungen der Spielbalance, neue mysteriöse Schiffe und Waffen sowie das dritte und letzte Kapitel der Invasion-Erweiterung. Ebenfalls heute wurde die Rückkehr von The Hunt nach New Eden bekannt gegeben – das Event beginnt am 6. April. In diesem zeitlich begrenzten Live-Event erhalten die Kapselpiloten die Aufgabe, zahlreiche Kapseln zu jagen und zu scannen, um Zugang zu speziellen Event-Orten zu erhalten, die wertvolle Belohnungen und unverzichtbare Materialien versprechen. Durch den Fokus auf kleinere Schiffsklassen wie Fregatten und Zerstörer können auch Piloten mit weniger Erfahrung und weniger trainierten Fertigkeiten an diesem Event teilnehmen. Zudem gibt es die Chance, dass während The Hunt zerstörte Spielerkapseln ihre mühsam verdienten Implantate als Loot verlieren! Interessenten sollten nach VIP-Versionen solcher Orte in Lowsec-Systemen Ausschau halten."Letztes aktuelles Video: Eclipse Quadrant 2 Trailer