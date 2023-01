Pokémon: Kostenloses Tool fusioniert Taschenmonster zu absurden Kreaturen

Pokémon: So könnt ihr eure eigenen verrückten Taschenmonster erschaffen





I've seen a lot of Pokemon fusion tools in my time, but this one is by far the most amazing: https://t.co/4HP55IltBe pic.twitter.com/iqEwhbVcze



— Ultima | #вʟм (@UltimaShadowX) January 26, 2023

Eine Auswahl der skurrilsten Kombinationen

Während Gamefreak mitzuletzt die 1.000er-Marke an unterschiedlichen Taschenmonstern knackte, erschaffen Fans aktuell noch unendlich weitere.Das Konzept der, bei der zwei bestehende Kreaturen der populären Videospielreihe zu einem einzigen verschmolzen werden, gibt es zwar schon seit einigen Jahren. Mit demhat sich die Pokémon-Community nun aber selbst übertroffen und kreiert ein bizarres Monster nach dem anderen.Programmiert wurde der Infinite Fusion Calculator zunächst von Community-Mitglied SDM0 , wobei Nutzer Aegide mit einem Update die aktuelle Version weiter aufpoliert hat. Optisch basieren die Modelle der Pokémon auf den Sprites aus der 5. Generation, also vonund deren beiden Nachfolgern.Wer seiner Kreativität freien Lauf lassen möchte, kann den Infinite Fusion Calculator einfach auf seiner eigenen Internetseite besuchen und dort nach Lust und Laune herumprobieren. Präzise Ergebnisse bekommt ihr, wenn ihr zwei konkrete Pokémon in das Tool eingebt, es werden allerdings englische Namen benötigt. Alternativ könnt ihr einfach auf „Random“ klicken und bekommt dann zufällige Kombinationen ausgespielt. Auf Twitter tauschen sich bereits zahlreiche Fans über ihre verrücktesten Kreationen aus und einige Künstler setzen die wilden Pokémon-Fusionen bereits als beeindruckende Kunstwerke um. Im Gegensatz zum eingangs erwähnten Pokémon Fusion-Tool , das bereits einige Jahre auf dem Buckel hat, ist der Infinite Fusion Calculator nicht nur deutlich detailgetreuer, sondern auch eine ganze Ecke kreativer.Wir haben mit dem Infinite Fusion Calculator ebenfalls ein bisschen Zeit verbracht und Pokémon miteinander vereint, um spannende, skurrile oder sogar schockierende Kombinationen zu kreieren. Die besten davon haben wir euch im Folgenden verlinkt: Was haltet ihr beispielsweise von Kryppuk und Pixi , wobei der Spiritkern die Form eines Piis annimmt?hingegen ergeben einen Bären mit Psykräften und Zyklopenbauch, die Mischung aus Porenta und Geowaz lebt in einer riesigen, rissigen Eierschale und die Kombination aus Vulnona und Evoli weist die Schwänze aller Evoli-Entwicklungen auf. Ob die Mischung aushingegen einen Aktenvernichter oder ein Blasinstrument darstellen soll, darüber können wir beim besten Willen nur rätseln.Besonders bizarr wird es dann, wenn manmit sich selbst kombiniert und dabei eine Abscheulichkeit erschafft, deren Körper aus den Elementen von Regice, Regirock, Registeel, Regieleki und Regidrago besteht. Falls ihr auch das Experiment gewagt und zwei Pokémon im Infinite Fusion Calculator miteinander kombiniert habt, zeigt uns doch eure lustigsten oder beeindruckendsten Ergebnisse in den Kommentaren.