Final Fantasy 15

Spiritflare82 schrieb am 06.12.2016 um 16:01 Uhr

für mich ist das game realistisch eine 6,5/10

und was an kapitel 9-ende so doll sein soll, weiß ich auch nicht, das ganze ist gerusht und völlig unfertig, da klatscht man dann alles aneinander zum ende hin..dazu zeitstrecker an jeder ecke in der open world

grottenödes spiel, gameplay ist auch nicht interessant

-es ist praktisch das Xenoblade Chronicles X der Final Fantasys...gekreuzt mit Uncharted/Tomb Raider für den cinematic flair

-große Landschaft ohne interessante Sachen, nur dafür da das Gefühl von "groß" zu vermitteln...aber an sich total langweilig ist, dazu Copy/Paste Tankstellen und Diner, wow...was ist das denn bitte für ein Quark...Was sollen diese MMO Größenverhältnisse in einem Offline Spiel?

-Exploration wird bestraft anstatt belohnt (lvl 50 Boss in lvl 7 Mobs Dungeon)

-die erste Stadt ist eine totale Kulisse bis aufs Hotel, die zweite auch...und haben wohl insgesamt an die 30-50 Einwohner die alle in einem Animationsloop gefangen sind- Quest erledigt und weg da, macht kein Spass sich dort aufzuhalten

-das Auto nervt mehr als es hilft

-Ubisoft läßt grüßen (hier kannst du was abbauen/sammeln, alles schön auf der Karte markiert, abseits gibts nichts zu entdecken, Karte auf, Hin zum Punkt, wieder weg, das ist Icons auf der Karte jagen, mehr nicht)

-MMO Nebenquests und stapelartiges Abarbeiten ohne Spaß (die Jagden sind 1:1 direkt aus FF14 kopiert, dort sind sie, genau, Daily Quests...)

-Kampfsystem null taktisch, es ist einfaches Buttongemashe mit Quicktimeeinlagen,da is nix deep dran oder sonstwas selbst XCX war da besser

-Storypräsentation absolut langweilig und inkonsistent sowie zuweilen schwachsinnig, es ist eine open world wie man sie nicht mehr macht ("hey unsere stadt ist zerstört, alles ist am Ende...lass uns noch was angeln gehen oder Dogtags sammeln oder Fotos schießen!"...)

-Grafik und Performance ist schlechter als naja...(Tiefenschärfe zu schwammig, alles in...