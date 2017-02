Es ist lange her, dass ein Spiel im alten Japan sowohl die historischen Samurai und Konflikte als auch eine fiktive Dämonenwelt thematisierte - zuletzt geschehen vor elf Jahren in Onimusha: Dawn of Dreams für PS2. Team Ninja geht mit Nioh auf PS4 noch einen Schritt weiter, installiert einen prominenten englischen Seefahrer als Helden, schöpft aus dem Vollen der japanischen Folklore und orientiert sich konzeptionell an der Soulsreihe. Was das Action-Rollenspiel im alten Japan zu bieten hat, verrät der Test.

Im Angesicht der Bestie: Noch ein paar Schritte und sie materialisiert sich...hier geht es zum Bosskampf-Video

Nach dem ersten Küstenabschnitt schaltet man die Weltkarte frei. Hier kann man im Hauptquartier zum Schmied oder auch Nebenmissionen anwählen.

Man begegnet vielen skurrilen Wesen der japanischen Folklore, darunter auch tierische Schutzgeister oder Helfer wie diese Katze.

Vor mir schwelt der dämonische Nebel. Noch ein paar Schritte und die fauchende Yokai-Bestie mit ihren Krallen und Blitzen wird sich zeigen . Ich bin schon dreimal an ihr gescheitert. Okay, viermal. Es mögen fünf gewesen sein. Manchmal reichte ein Prankenhieb, manchmal zermürbte sie mich aus der Distanz. Aber beim letzten Mal hab ich sie fast erlegt. Sie hatte nur noch einen Hauch an Leben, denn ich konnte ihren Rhythmus sowie relativ sichere Zeitfenster für Angriffe und Ausweichmanöver erkennen. Trotzdem bin ich am Ende mal wieder gefallen. Jetzt leuchtet mein Grab mit meinem wölfischen Schutzgeist in der düsteren Arena. Wer stirbt, verliert seine für den Aufstieg wichtigen Seelen (hier "Amrita") und kann sie retten, indem er an den Ort zurückkehrt. Und die Bestie namens Nué muss besiegt werden, wenn ich mein Abenteuer im alten Japan fortsetzen will.Also kurz innehalten und die Ausrüstung auf den acht Schnellzugriffplätzen prüfen: Hab ich genug Heilmittel dabei? Check. Ist meine beste Angriffsmagie ausgerüstet? Check. Hab ich Bomben, Salz und Munition für Bogen sowieEin toller Plan, der allerdings ganz davon abhängt, ob ich über mehrere Phasen einen optimalen Fluss aus Sprints, Schüssen und Heilung aufrecht halten kann. Zwischendurch, wenn die Bestie für kurze Zeit ihren verwundbaren Bauch zeigt, müsste ich zudem nah ran, um sie dort empfindlich mit dem mächtigsten Hieb meines Katana zu treffen. Meine Hände legen sich um das Gamepad, das vor wenigen Minuten noch von einem Fluch begleitet durch den Keller flog. Aber ich weiß, dass ich mich einfach nicht clever genug verhalten habe. Ich atme tief durch, gehe in Gedanken die Laufwege durch und wage einen neuen Versuch - Vorhang auf, it's Showtime!Aber trotz der vielen systemischen, atmosphärischen sowie inhaltlichen Ähnlichkeiten en detail: Team Ninja gelingt es, etwas Eigenes anzubieten, das auf seine Art faszinieren kann. Das ist also etwas ganz anderes als ein Abklatsch mit Dark Souls in etwa so wie damals das großartige Okami zu The Legend of Zelda . In beiden Fällen greifen die Epigonen auf das etablierte Fundament einer Erfolgsreihe zurück, aber entwickeln es kreativ weiter.Kurios ist, dass in beiden Fällen japanische Studios dabei auf den reichhaltigen Schatz ihrer heimischen Götter und Folklore setzen, die bis heute in der shintoistischen Tradition verwurzelt sind. Okami besticht zwar noch deutlicher durch sein markantes Artdesign sowie kreative Abwandlungen innerhalb des Action-Adventures, aber Team Ninja gelingt es ebenfalls, sich mit Ideen hinsichtlich des Kampfsystems, der Weltkarte mit separaten Gebieten sowie seiner Vielfalt japanischer Fabelwesen vom Vorbild zu emanzipieren. Wer Filme wie Prinzessin Mononoke oder die Manga-Klassiker (GeGeGe no Kitarō) von Shigeru Mizuki mag, wird hier einige witzige, skurrile und unheimliche Wesen wiedererkennen, die viel vom Charme dieses Abenteuers ausmachen. Vielleicht ist das ja sogar der Beginn der Niohreihe, die auch viele Soulsfans nach der endgültigen Einstellung zukünftig begeistern könnte.