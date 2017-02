Karl Fairburne ist der lebendig gewordene Albtraum der Wehrmacht. Zumindest in den fiktiven Erzählungen der Sniper-Elite-Serie, in der er als Geheimagent und Meisterscharfschütze dem deutschen Welteroberungstreiben ein Ende setzt. Nachdem er während seines letzten Auftrags den Afrika-Feldzug ins Visier genommen hatte, geht es mit Sniper Elite 4 ins sonnige Italien, um dort eine Kriegs entscheidende Geheimwaffe ausfindig zu machen. Mehr dazu im Test.



Wenn man beim Abschuss einen Wechsel der Kameraperspektive bekommt, kann man sicher sein, dass man einen Volltreffer landet, den man dann in der Röntgenansicht "genießen" darf.

Auch Nahkampfangriffe und gelegte Sprengfallen werden mit Röntgenansicht dargestellt.

Zugegeben: Die Spielezeiten, in denen man auf Seiten der Alliierten versucht, die Achsenmächte und insbesondere die deutsche Wehrmacht aufzuhalten, gehören eigentlich der Vergangenheit an. Call of Duty hat sich zunehmend der Gegenwart und Zukunft verschrieben. Battlefield hat sich zuletzt dem Ersten Weltkrieg zugewandt. Und Medal of Honor ist nach gegenwärtigem Stand nur noch ein Stück Software-Geschichte. Doch es gibt eine Reihe, die immer noch den Kampf gegen die Nazis unter der Führung von Adolf Hitler in den Mittelpunkt stellt: Sniper Elite von Rebellion. Mit dem Mitte 2014 erschienenen Teil 3 kam die einstmalige Erfolgsgeschichte aber ins Stocken. Mit einer inhaltlichen Neuausrichtung, der Abkehr von linearen Schlauchabschnitten zu einer offenen Welt, wurden vor allem hinsichtlich der KI Probleme geschaffen. Der erweiterte Schleich-Fokus war zwar gelungen und die neuen Mechaniken waren durchdacht und zumeist gut integriert. Doch die Verhaltensweisen der Gegner konnten nicht mithalten. Schuld daran war u.a. die parallele Entwicklung auf den Systemen der letzten Generation. Mit Sniper Elite 4 konnte sich Rebellion voll und ganz auf die aktuellen Konsolen und den PC konzentrieren und nicht nur die auf einer eigenen Engine basierenden Kulisse, sondern vor allem auch Mechanik und KI-Routinen optimieren. Und das ist nicht nur von Beginn an spürbar, sondern auch größtenteils gelungen.