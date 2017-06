MXGP3 - The Official Motocross Videogame

Angesichts der jährlichen Veröffentlichungen von Milestone ist MXGP 3 keine große Überraschung. Doch während inhaltlich vieles beim Alten bleibt, markieren die jüngsten MotoCross-Ausflüge hinsichtlich Technik einen echten Neubeginn: Zum ersten Mal setzen die Italiener auf die moderne Unreal Engine! Ob sich der Umstieg ausgezahlt hat, klären wir im Test…

Milestone will hoch hinaus...

Erstmals wird es auch 2-Stroke-Bikes im Fuhrpark geben.

Dank FIM-Lizenz enthält die dritte Auflage selbstverständlich alle Fahrer, Teams und Strecken der Klassen MXGP und MX2. Erstmals wird man sich außerdem auf den Sattel von 2-Stroke-Bikes schwingen dürfen. Neben Meisterschaften mit den 18 Läufen des offizielles Rennkalenders darf man alternativ eine eigene Saison zusammenstellen, in Einzelrennen antreten oder beim Zeitfahren um Plätze auf der Online-Bestenliste kämpfen. Ebenfalls wieder mit dabei ist der Wettbewerb Monster Energy FIM MXoN, bei dem die Piloten eine Art Nationalmannschaft formieren und gemeinsam für ihr Land auf Punktejagd gehen. Wie zuvor hat man erneut die Wahl, ob man verkürzte oder komplette Rennwochenenden (inkl. Qualifikation) absolvieren möchte. Wer sich dagegen ins Fahrerlager verirrt, wird einen schönen Trainingsspielplatz voller Hügel und enger Kurven vorfinden – also die perfekte Vorbereitung für die späteren Gerangel auf den MotoCross-Pisten, auf denen sich dann bis zu 22 MX-Bikes tummeln. Neben der mehrstufig einstellbaren KI darf man sich selbstverständlich auch in Online-Rennen mit bis zu elf anderen Spielern messen, sei es in Einzelrennen oder sogar kompletten Meisterschaften. Offenbar hat Milestone nicht nur in die Unreal-Technik, sondern auch seine Server investiert: Im Rahmen unserer Testläufe liefen die Rennen über das PSN angenehm rund und ohne störende Lags. Nur auf Komfort wie eine Zuschauerfunktion muss man weiterhin verzichten. Immerhin gibt es als Alternative zum automatischenIm Mittelpunkt steht aber einmal mehr die Karriere, deren Konzept sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert hat. Nach alter Codemasters-Manier startet man mit seinem eigenen Fahrer zunächst in Wildcard-Rennen, macht durch gute Leistungen sowie ein steigendes Ansehen die Teamchefs für eine Festanstellung auf sich aufmerksam und kümmert sich neben der guten Performance auf dem Sattel auch um Deals mit Sponsoren. Im Gegensatz zu den übrigen Modi, wo man lediglich beim rudimentären Setup am Fahrwerk und der Übersetzung schrauben darf, stehen innerhalb der Karriere auch Tuning-Optionen zur Auswahl. So lassen sich die mühsam verdienten Preisgelder nicht nur in optischen Schnickschnack wie neue Motorrad-Komponenten oder Biker-Ausrüstung vom Helm bis zu den Schuhen investieren. Mit lizenzierten Upgrades für Auspuff, Federung oder Bremsen verbessert man sowohl Leistung als auch Fahrverhalten seines Fuhrparks, der sich mit entsprechenden Einnahmen ebenfalls kontinuierlich erweitern lässt. Gleichzeitig wirken sich die Vorstellungen auf der Strecke auf die Fahrerwerte in den Bereichen Bremsen, Regenfähigkeit, Gaskontrolle und Steuerung aus. Wer übrigens keine Lust hat, mit den offiziellen Piloten in den anderen Modi durchzustarten, darf alternativ auf seinen eigenen Fahrer zurückgreifen, obwohl der Editor mit dem Festlegen von Namen, Nationalität und Hautfarbe nur wenige Anpassungen erlaubt.Doch vor allem durch zwei Faktoren gestalten sich die Rennen bei MXGP 3 wesentlich angenehmer als im Vorjahr: Zum einen enden Gerangel mit den KI-Fahrern nicht mehr so häufig in Unfällen, bei denen meist der Spieler den Kürzeren zieht. Hier geht es bei Positionskämpfen zwar weiterhin hart und kontaktreich zur Sache, aber die Piloten bleiben dabei meist auf ihren Satteln. Zum anderen wird der Rennverlauf nach kurzen Ausflügen abseits der Strecke nicht mehr umgehend mit einem automatischen Zurücksetzen gestört. Und sollte es doch mal zu Unfällen oder anderen Problemen kommen, darf man weiterhin auf die optionale Rückspulfunktion zurückgreifen, die sich unendlich oft verwenden lässt und einen ordentlichen Bereich abdeckt. Selbst der Gummiband-Effekt wurde auf ein erfreuliches Maß reduziert. Zwar bleiben einem vor allem in der Rolle des Führenden die Verfolger oft überraschend dicht auf den Fersen und es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen (langsamen) Quali-Zeiten und dem wesentlich flotteren Auftreten im Rennen, aber insgesamt fühlen sich die Duelle sowie Abstände hier natürlicher und damit authentischer an als im Vorjahr. Schade nur, dass man nicht konstant oder zumindest regelmäßiger über Vorsprünge zum Verfolgerfeld bzw. den Abstand zum Vordermann informiert wird, sondern sich lediglich durch sporadische Einblendungen oder den bewährten Blick über die Schulter einen Überblick verschaffen kann.