PlayStation Network: Chicago erhebt bald Vergnügungssteuer auf PSN-Käufe - 4Players.de

Betroffen seien auch Dienste wie PlayStation Plus, PlayStation Now, PlayStation Vue, PlayStation Music, PlayStation Video On Demand und PlayStation Video Live Events. Diese Produkte bzw. Services unterliegen dann der gleichen Abgabe, welche vor Ort für Konzert-Tickets oder auch Musical- und Freizeitparkbesuche aufgeschlagen wird. Sony hat sich damit der 2016 unter Bürgermeister Rahm Emanuel erlassenen Regelung gebeugt, während andere Unterhaltungsanbieter wie Netflix dagegen vor Gericht gezogen seien - mit noch unbekanntem Ausgang. Beliebt sei die Abgabe nicht gerade, Emanuel habe sie allerdings als notwendig bezeichnet, um die "Pensionen der Stadt aufzubessern".

