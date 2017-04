Syberia 3: Trailer zum Verkaufsstart des Adventures - 4Players.de

Im Laufe des heutigen Tages wird Syberia 3 auf PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen - und passend dazu haben Microids und astragon Sales & Services den Launch-Trailer zum Adventure veröffentlicht. Details zur Umsetzung auf Switch sollen in Kürze folgen. Das Adventure erscheint vollständig synchronisiert in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Deutsch. Der Soundtrack stammt von Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), der bereits für die Musik von Syberia 2 verantwortlich zeichnete. Syberia 3 hat die USK-Alterseinstufung "ab 12 Jahren" erhalten."Kate Walker fühlt sich während der Fortsetzung ihrer fantastischen Reise wie ein Stern, der der Anziehungskraft seiner Sonne entkommen ist. So erlebt sie völlig frei die beeindruckenden, von Kriegen und Utopien gezeichneten Landschaften Osteuropas", sagt Benoit Sokal, Autor und Art Director der Syberia-Reihe."Zu Beginn der Geschichte trifft Kate erneut auf den Stamm der Youkol, ein nomadisch lebendes Volk, das sich mit seinen Schneestraußen auf Wanderschaft befindet und die schwer verletzte junge Frau am eisigen Ufer eines Sees aufliest. Als Gefangene der Stadt Valsembor müssen Kate und die Youkol gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Reise fortsetzen können - immer wieder konfrontiert mit den ihnen nachsetzenden Feinden und unerwarteten Herausforderungen. Gleichzeitig droht Kates Vergangenheit die mutige Anwältin schneller einzuholen, als ihr lieb ist ..."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer