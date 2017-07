Path of Exile: The Fall of Oriath: Betatest auf Xbox One hat begonnen - 4Players.de

Letztes aktuelles Video: The Fall of Oriath Termin Trailer



Grinding Gear Games hat den Betatest von Path of Exile: The Fall of Oriath auf Xbox One gestartet. Interessierte Spieler können sich hier registrieren , aber die Teilnehmerplätze sind begrenzt. Die PC-Version des Updates (3.0) wird am 4. August 2017 zur Verfügung stehen.Mit dem großen Inhalts-Update finden sechs weitere Akte den Weg ins Spiel, wobei der fünfte Akt "The Fall of Oriath" der einzige mit komplett neuen Inhalten ist. In Akt 6 bis 10 soll der Spieler die Schauplätze der ersten vier Abschnitte erneut bereisen und dort mit den Auswirkungen seiner Handlungen im Storyverlauf konfrontiert werden. Version 3.0 soll es zudem ermöglichen, dass alle Kapitel in nur einem Durchlauf absolviert werden können.