Path of Exile: Großer Erfolg mit "Betrayal" und noch größere Pläne für 2019 und darüber hinaus - 4Players.de

Path of Exile erfreut sich größter Beliebtheit und hat mit Version 3.5.0 (Betrayal) einen neuen Rekord auf dem PC hingelegt. Ungefähr 190.000 gleichzeitig aktive Spieler zählte Grinding Gear Games beim Betrayal-Launch im Dezember 2018. Diese Zahlen stammen ausschließlich vom internationalen PC-Server. Die taiwanesischen und chinesischen Realms sowie die Spieler auf Xbox One wurden nicht mitgezählt.In diesem Jahr sollen vier (erneut) große Erweiterungen erscheinen. Die Erweiterungen sollen im Abstand von ca. 13 Wochen bereitgestellt werden, was jeweils der zweiten Woche im März, Juni, September und Dezember entsprechen würde. Ein Höhepunkt für das Team wird die erste "ExileCon Fan Convention" in Auckland (Neuseeland) sein. Auf der Hausmesse soll sowohl die Erweiterung 3.9.0 (Dezember 2019) als auch die "Mega-Erweiterung" 4.0 präsentiert werden.Path of Exile 3.6.0 (Synthesis) wird am 8. März 2019 auf PC erscheinen. Die Xbox One wird am 11. März mit der Erweiterung versorgt. Wenn alles nach Plan läuft, wird das Action-Rollenspiel (Free-to-play) Mitte März auch auf PlayStation 4 erscheinen. Auf Nachfrage, ob eine Switch-Version geplant sei, sagte Chris Wilson (Produzent), dass sie daran prinzipiell interessiert wären, aber es würde mehrere interessante technische Hürden geben, vor allem der notwendige Speicherplatz für Path of Exile - sowie die Größe der Updates bzw. der Erweiterungen - würden große Probleme machen. Weitere Angaben konnte er nicht machen.