Path of Exile: Synthesis: Große Erweiterung um verlorene Erinnerungen erscheint heute auf PC und Xbox One - 4Players.de

Heute um 21 Uhr wird Path of Exile: Synthesis für PC und Xbox One erscheinen. Eigentlich sollte die Xbox One erst am 11. März versorgt werden, aber die "Synthesis Expansion" ist allem Anschein nach bereits früher startklar. Das PC-Update ist knapp 9,1 GB groß. Die PS4-Fassung wird später im März folgen.In Synthesis bzw. der dreimonatigen "Synthesis Challenge League" geht es wie der Begriff "Synthese" vermuten lässt, um die kontrollierte Verbindung und Vereinigung bestimmter Elemente, und zwar um Areale in der Spielwelt und natürlich um Gegenstände. Synthesis richtet sich etwas stärker an erfahrene Spieler von Path of Exile als an Neulinge, dennoch sollen Einsteiger problemlos einsteigen können.In der Synthesis-Liga trifft man auf den neuen Nicht-Spieler-Charakter Cavas. Der Geist hat alle seine Erinnerungen vergessen und als Spieler muss man versuchen, die Erinnerungen von Cavas irgendwie wiederherzustellen oder zurückzugewinnen. In der Welt findet man fortan Erinnerungsfragmente, die es zu stabilisieren gilt, damit Cavas seine Identität stückchenweise zurückerhält. Synthesis wird als "moderat storylastig" beschrieben. In jedem Gebiet der Welt gibt es ein Portal zu einer Erinnerung. Betritt man diese Erinnerung muss man sich in hohem Tempo durch das neue Areal kämpfen bzw. bewegen, denn die Erinnerungen kollabieren stetig. Das Ziel ist es, die zwei bis vier Erinnerungsstabilisatoren in dem Fragment zu erreichen, bevor alles verschwindet. Auf dem Weg dahin gilt es natürlich Gegner zu besiegen, aber man muss sich stets und schnell vorwärts bewegen. Schafft man es, eine Erinnerung zu stabilisieren, erhält man ein Erinnerungsfragment, das man für den Erinnerungsnexus (Memory Nexus) benötigt. Der Erinnerungsnexus ist eine Art Brettspiel, auf dem man die verschiedenen Erinnerungsfragmente platzieren und kombinieren kann. Je nach Platzierungsort der Erinnerungen ergeben sich dort Wege, mit denen man neue Erinnerungen und Portale mit Belohnungen, Bossgegnern und Co. erreicht - allerdings zerfallen Bosskämpfe und Erinnerungen auch und können daher nur begrenzt besucht werden. Zusätzlichen lassen sich die Erinnerungslevels mit globalen Modifikatoren versehen, um den Schwierigkeitsgrad und die Beutechancen zu modifizieren."Fractured Items", "Synthesised Items", große Balance-Anpassungen der Fertigkeiten, 16 einzigartige Gegenstände und sechs weitere Primärzauber für die beiden neuen Charakter-Archetypen "Chaos Spellcaster" und "Holy Spellcaster" werden ebenfalls eingeführt. Ausführlichere Details zur Synthesis-Erweiterung findet ihr hier "Wir erwarten, dass 2019 das größte Jahr in der Geschichte von Path of Exile sein wird, beginnend mit der Einführung von Synthesis im März", kommentierte Chris Wilson, Geschäftsführer von Grinding Gear Games. "Weitere Neuigkeiten folgen in Kürze, darunter Details zur ersten ExileCon-Konferenz im November!"