Dota 2: Update verändert Shopoberfläche und Heldenkonsole - 4Players.de

Für Dota 2 steht ein Update zum Download bereit, das die Spieloberfläche durch diverse Veränderungen am Shoplayout und an der Heldenkonsole verbessert ( Change-Log ). Folgende Anpassungen nennen die Entwickler Shopoberfläche"Der Shop im Spiel wurde so umgestaltet, dass sich das Gegenstandsraster wieder auf der rechten Seite befindet und Helden-Guides dieses nach links hin erweitern. Beliebte Gegenstände werden jetzt direkt im Raster hervorgehoben und auf Basis der meistgekauften Gegenstände von Spielern mit einer MMW von mindestens 5.000 dynamisch bestimmt. Zusätzlich hat jeder Spieler unter dem Gegenstandsraster nun eine anpassbare Leiste, die nach eigenem Ermessen festgelegt werden kann und unabhängig vom ausgewählten Helden, schnellen Zugriff auf wichtige Gegenstände gibt."Heldenkonsole"Wir haben das Layout der Heldenkonsole auf verschiedene Weise angepasst; unter anderem sind die wesentlichen Daten des Helden nun immer sichtbar und zeigen die Grund- und Bonuswerte für Schaden, Rüstung sowie Attribute. Wir haben außerdem die LP- und Mana-Leisten sowie die Fläche für die Auswahl mehrerer Einheiten vergrößert und neue Symbole für mehrere ausgewählte Einheiten hinzugefügt, die sich automatisch deren Anzahl anpassen."Tastenkürzel"Wir haben außerdem das Tastenkürzel zum Aufwerten von Fähigkeiten wiederhergestellt. Zusätzlich gibt es nun ein weiteres Tastenkürzel zum Öffnen des Heldentalentbaums, um den linken oder rechten Talentzweig auszuwählen."