Minecraft: Katzen und Pandas im Fokus - 4Players.de

Microsoft hat bei der X018 in Mexiko angekündigt, dass Katzen und Pandas in Minecraft mit einem Add-on demnächst überarbeitet werden. "Die Katzen und Pandas bestechen durch einzigartige neue Eigenschaften und Verhaltensweisen, wie ihr niedliches Herumrollen und Faulenzen. Die Oberwelt war noch nie so lebendig und entzückend", so der Publisher."Mittlerweile bevölkern 91 Millionen monatliche Spieler und 77 Marktplatz-Partner die Klötzchen-Welt von Minecraft. Seit Einführung des Marktplatzes im Juni des Jahres 2017, tätigten Spieler mehr als 13 Millionen Einkäufe im Spiel."Letztes aktuelles Video: Cats Pandas A Minecraft Fable of Friendship