Grand Theft Auto 5: GTA Online: Arena War - Fahrzeug-Kämpfe im Mad-Max-Stil verfügbar - 4Players.de

Rockstar hat laut Entwickler-Website den "Arena War" für den Online-Modus von Grand Theft Auto 5 (GTA Online) veröffentlicht. Dabei handelt es sich nicht um einen Arena-Shooter im Stil von Quake 3 Arena, sondern eher um eine Art Destruction Derby mit Fahrzeugen. Die kränksten Fahrzeuge! Die brutalsten Waffen! Das größte Publikum! So lautet die Devise der "automobilen Gladiatorenkämpfe", die natürlich auch einen Ausscheidungskampf-Modus im Battle-Royale-Stil bieten:

"Betreibt eure eigene Werkstatt, baut Kolosse der Vernichtung und verfolgt eure von Massakern gezeichnete Karriere. Live aus der Maze Bank Arena, das ist Arena War.





7 Deadly Arena Events

Ihr seid auf der Suche nach Ruhm, und jetzt ist Showtime. Nehmt an Destruction-Derbys teil, lasst Feuer aus strategisch platzierter Artillerie regnen und sorgt von der Zuschauertribüne aus für Chaos mit EMP-Dronen, sich selbst zerstörenden ferngesteuerten Autos und vielem, vielem mehr.





Carnage

Keine Gnade, keine Disqualifikation, kein Safeword. Seid der letzte Herausforderer, der noch steht, in dieser massiven Fahrzeugschlacht unter der Kuppel der Maze Bank Arena mit einer Reihe von neuen bewaffneten Motorrädern, Autos und Lastwagen, speziell gebaut für maximale Zerstörung.





Flag War

Zwei Teams, zwei Flaggen, ein Ziel: Die klassische Capture-the-Flag-Formel wurde für Arena War angepasst, damit sie genug spritschluckende Gewalt enthält, um dem Mainstream-Publikum zu gefallen.





Wreck It

Wenn ihr gut darin seid, richtig schnell zu fahren und euch dann nach links zu drehen, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Theoretisch kann man eine Runde Wreck It gewinnen, indem man bei einem fairen Rennen als Erster ins Ziel geht. Aber keine Sorge: das ist noch nie passiert, denn eure Widersacher, kürzlich aus dem Rennen geflogene Zuschauer und eine sich stets erweiternde Auswahl an Fallen und Hindernissen haben sich verschworen, um euch in einen glühenden Haufen Metallschrott zu verwandeln. Wie das alte Sprichwort besagt, wenn es kein Rennen bis zum Tod ist, dann nimmst du es nur nicht ernst genug.





Tag Team

Bei Arena War geht es nicht ausschließlich um schonungslosen Individualismus. Manchmal ist man doch nur in einer Gruppe sicher, und das ist bei Tag Team der Fall. Jedes Team hat immer einen Spieler in der Arena, dessen einziges Ziel es ist, den Gegner zu zerstören. Teammmitglieder in der Zuschauertribüne haben eine Auswahl an Waffen zur Verfügung, um ihren Partnern einen zerstörerischen Vorteil zu verschaffen.





Games Masters

Wenn es um brutale Arenadesigns geht, kann man natürlich einfach überall die gefährlichsten Todesfallen auf dem Markt einbauen. Aber nichts reicht an den puren Sadismus und Einfallsreichtum eines ordentlich angespornten Menschen heran. Ein Team sammelt Kontrollpunkte, die anderen benutzen die teuflischen Gerätschaften in der Arena, um diesen Plan zunichtezumachen. Und Rachsucht lohnt sich: Nach jeder Runde werden die Rollen getauscht.





Here Comes The Monsters

Über Jahrhunderte hinweg haben Gladiatorenkämpfe bis zum Tod den Massen ungezügelte Freude bereitet. In Here Come the Monsters kommt ein Team in Monstertrucks in die Arena, die Metall und Knochen gleichermaßen in den blutigen Boden stampfen. Die anderen kriegen Kleinwagen und eine Dosis Mutmacher, aber wenn auch nur einer von ihnen überlebt, dann gewinnen sie. Lasst die Spiele beginnen.





Hot Bomb

Wenn ihr aus dem Rennen eliminiert wurdet, nehmt euch einen Stuhl in der besten Zuschauer-Lounge aller Zeiten: Entspannt euch, holt euch einen Drink oder dreht am Arena-War-Rad, um eine Auswahl an Preisen zu gewinnen (die einzige Form von Roulette, in der „Kontrolliere eine bewaffnete Drone“ ein mögliches Ergebnis ist). Betretet diese Woche die Arena und verdient doppelte GTA$ & RP in der gesamten Arenaserie.

Arena Workshop & Career

Introducing: The Arena Contenders

Besucht im Spiel die Webseite ArenaWar.tv, um alle 12 neuen Arenafahrzeuge zu finden, jeweils verfügbar in den Stilen Zukunftsschock, Apokalypse und Albtraum. Manche sind direkt nach der Lieferung bereit, andere haben ihr Leben als einfache Straßenautos begonnen und müssen vorher noch in der Arenawerkstatt verbessert werden.











Wir stellen vor: Der Bravado Sasquatch, ein Super-Schwergewichts-Arenafahrzeug. Kämpfen und zerstören in drei Stilen: Apokalypse, Zukunftsschock und Albtraum.





Play to unlock Exclusive T-Shirts











Alle GTA-Online-Spieler, die sich bis zum 17. Dezember einloggen, erhalten die Annis- & Bravado-T-Shirts.





Weaponry Discounts

Profitiert auch außerhalb der Arena von bis zu 35 % Rabatt auf Folgendes: Mk-II-Waffen-Verbesserungen & -Anpassungen – 35 % Rabatt

Luxusoberflächen – 25 % Rabatt

MG & Gefechts-MG – 25 % Rabatt

Scharfschützengewehre – 25 % Rabatt

Maschinenpistolen – 25 % Rabatt

Schrotflinten – 25 % Rabatt

Pistolen – 25 % Rabatt

Sprengstoff & Wurfwaffen – 25 % Rabatt

Körperpanzerung – 25 % Rabatt Für mehr Informationen zu allen aktuellen GTA-Online-Boni und -Events besucht die Events-Seite im Social Club."

