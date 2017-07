Shenmue 3: Wird auf der gamescom gezeigt - 4Players.de

Auf der E3 glänzte Yu Suzuki und sein Team von Ys Net noch mit Abwesenheit und wollte sich lieber auf die Entwicklung von Shenmue 3 konzentrieren. Doch in Köln soll die von Fans heiß erwartete Fortsetzung der epischen Geschichte von Ryo Hazuki auf der gamescom präsentiert werden. Das hat das Team im Rahmen des monatlichen News-Updates bei Kickstarter angekündigt. Dort verspricht man aktuelle Video-Clips, will über den aktuellen Stand der Entwicklungen informieren und sogar neue Ankündigungen rund um das Spiel vornehmen. Außerdem präsentiert man dort das neue Logo und gibt kurze Einblicke in neue Charaktere, an denen momentan gearbeitet wird.Die gamescom findet in diesem Jahr vom 22. bis zum 26. August statt.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Update Termin-Verschiebung