Shenmue 3: Yu Suzukis Martial-Arts-Epos geht im August 2019 weiter - 4Players.de

Deep Silver und Ys Net haben während der Eröffnungszeremonie der gamescom 2018 in Köln den Veröffentlichungstermin von Shenmue 3 enthüllt: Demnach wird Teil drei von Yu Suzukis Martial-Arts-Epos ab dem 27. August 2019 auf PC und PlayStation 4 erhältlich sein.Für die Realisierung des Spiels sind bisher über sieben Millionen Dollar via Crowd-Funding zusammengekommen (wir berichteten ). Darüber hinaus hat man einen neuen Trailer mit dem Titel "The Prophecy" (die Prophezeiung) veröffentlicht, in dem man Ryo Hazuki bei seinen Recherchen zum Mord an seinem Vater über die Schultern blicken kann:Letztes aktuelles Video: The Prophecy Trailer