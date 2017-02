Star Citizen: Alpha-Version 2.6.1 mit regionalen Servern in Europa veröffentlicht; MISC Prospector im Trailer - 4Players.de

Die Alpha-Version 2.6.1 von Star Citizen ist von Cloud Imperium Games für die Live-Server veröffentlicht worden ( Change-Log ). Mit dem Update gehen die "regionalen Server" bei Amazon Web Services an den Start. Man wird zwischen Servern in Nordamerika, Europa und Australien wählen können. Durch diese Multi-Region-Server soll die Latenz von Spielern aus Europa sinken. Mit dem neuen "Mega-Map-System" sollen außerdem die Ladezeiten beim Kartenwechsel sinken - derzeit nur im Singleplayer-Modus (Hangar, Arena Commander). Ansonsten wurden die Karten in Star Marine überarbeitet, die Balance (auch bei Arena Commander) optimiert, Ingame-Leaderboards eingeführt und ein Zuschauermodus für Star Marine implementiert. Das Raumschiff "Super Hornet" wurde zudem optisch generalüberholt. Abschließend zeigen die Entwickler noch die "MISC Prospector" (ein Bergbau-Raumschiff für eine Person) im Trailer.Letztes aktuelles Video: Previewing the MISC Prospector