Star Citizen Squadron 42: Mark Hamill als "Old Man Colton" im Trailer

Cloud Imperium Games hat bei "IGN First" neues Videomaterial aus Squadron 42 gezeigt. Squadron 42 ist die storybasierte Einzelspieler-Kampagne von Star Citizen , die am morgigen 21. Dezember um 21 Uhr (bis Mitternacht) ausführlicher in einer Livestream-Ausgabe von "Around the Verse" bei Twitch im Vordergrund stehen wird.In dem Video, das aus dem Auftakt der Kampagne stammt, sieht man Mark Hamill als "Old Man Colton", der mit dem Spieler-Charakter interagiert. An zwei Passagen erscheint eine Dialog-Auswahlmöglichkeit, wobei der junge Pilot die Antwort noch kurz "in Gedanken" durchgeht. Das letzte Teaser-Video stammte aus dem November 2015 ( zum Clip ).