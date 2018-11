Star Citizen: Planet Hurston und Free-Fly-Event in der nächsten Woche; Crowdfunding übersteigt 200 Mio. Dollar - 4Players.de

Cloud Imperium Games wird das "Persistent Universe" von Star Citizen (Alpha 3.3.5) in der nächsten Woche mit dem Planeten Hurston erweitern. Hurston wurde auf der CitizenCon 2018 am 10. Oktober enthüllt und ist ein riesiger Planet, der Tausende von Kilometern (spielbare) Fläche umfasst, mit mehr als fünf verschiedenen Biomen, darunter Stadtlandschaften, Savannen, Tundra, Berge und Küsten. Lorville, das Stadtzentrum des Planeten, wird auch zugänglich sein. In Lorville erwartet die Spieler eine dicht besiedelte Stadt sowie der "New Deal" Schiffsshop - dort wird man alle Ingame-Schiffe mit Ingame-Währung kaufen können.Passend dazu wird vom 23. November bis zum 1. Dezember 2018 ein "Free-Fly-Event" stattfinden. Alle interessierten Spieler können einen kostenlosen Blick auf Star Citizen werfen und an jedem Tag einige der bisher integrierten Raumschiffe (mehr als 80) probefliegen. Ein Star-Citizen-Account für das "Persistent Universe" kann hier erstellt werden.Innerhalb des Spiels stellt jeder Raumschiff-Hersteller sein gesamtes Aufgebot für einen 24-Stunden "Testflug" zur Verfügung. Von Tag zu Tag wechselt der Hersteller. Die Liste und den Zeitplan der verfügbaren Raumschiffe findet ihr hier . Beim "Free-Fly-Event" kann man außerdem 30 verschiedene Missionstypen antesten und acht Monden einen Besuch abstatten.Beim Crowdfunding von Star Citizen ist mittlerweile die Schallmauer bei 200 Millionen Dollar durchbrochen wurden. Über 2,12 Millionen Personen haben das ambitionierte Weltraum-Spiel von Chris Roberts mittlerweile unterstützt.Letztes aktuelles Video: CitizenCon 2948 - Road to Release