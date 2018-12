Below: Das Terrarium voller Leben, Rätsel und Tod hat seine Pforten auf PC und Xbox One geöffnet - 4Players.de

Below von Capybara Games ist nach langer Entwicklungszeit für PC (21,99 Euro) und Xbox One (24,99 Euro) veröffentlicht worden. Angekündigt wurde das Spiel, das sich um Erkundung, Überleben und Entdeckung dreht, erstmals im Sommer 2013.Die Entwickler schreiben: "Teste deinen Abenteurermut in den unterirdischen Labyrinthen der Insel. Erkunde eine große, verzweigte Unterwelt voller listiger Wildtiere, tödlicher Fallen und einer unheimlichen, dunklen Präsenz. Überstehe die Gefahren der Tiefen und entdecke, was da unten verborgen ist ... sofern du lange genug überlebst. Erkunde die riesige unterirdische Welt der Insel in gefährlicher, unergründlicher Tiefe. Wähle deinen Weg durch das zufällig erzeugte Labyrinth, das voller tödlicher Monstrositäten, Fallen und gefährlicher Umgebungen steckt. Der ewige Tod wartet bei jedem falschen Schritt und es gibt keinerlei Hinweise, um dir zu helfen... Ein Gang durch die Tiefen von Below ist ein tückisches Unterfangen, bei dem der Tod an jeder Ecke lauert. Die Welt ist voller Flora und Fauna und es gibt viele Möglichkeiten, Materialien und Zutaten zu sammeln, um lebensrettende Heilmittel oder zum Überleben nützliche Instrumente zu erschaffen... Was verbirgt sich da unten? Nur die mutigsten Wanderer werden es herausfinden. Die Tiefen stecken voller Geheimnisse und Gefahren. Below lässt Spieler geheime Bereiche entdecken, versteckte Gänge finden und die tiefsten, in der Dunkelheit verborgenen Geheimnisse zu lüften..."Die ersten Nutzerreviews bei Steam (n=94) fallen "Ausgeglichen" aus. 69 Prozent der Nutzerreviews sind "positiv". Während die Atmosphäre, Stil und Spielmechaniken gelobt werden, wird mehrfach erwähnt, dass das Spiel durchaus langweilig sei.Zuvor hatte das kanadische Studio vor allem mit Superbrothers: Sword & Sorcery Aufmerksamkeit erregt, das schon bei seiner Erstveröffentlichung für iOS im Jahr 2011 bei uns eine Platin-Auszeichnung einheimsen konnte ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer