Mario Kart 8: Deluxe: Exklusive Spielszenen: Wir haben auf der Nintendo Switch diverse Modi ausprobiert - 4Players.de

Gaspedal hat geschrieben: ? vor 25 Minuten sieht auf dem PC mit cemu in 4k + DLC besser aus, dazu noch 60fps ^^ sieht auf dem PC mit cemu in 4k + DLC besser aus, dazu noch 60fps^^

Gähn60 FPS schafft selbst die Switch bei full HD....Wirds nicht langsam langweilig. Freu dich nen Ast. Aber mit deinen cemu kannst du keine sinnigen batllemode spielen.Ganz davon ab warte ich immernoch auf Bilder, von euch, in denen ihr das original Spiel mal herzeigt. Einfach so aus guten Willen, wäre doch mal nett.Wie kommst du bei cemu eigentlich an den dlc?Du wirst doch nicht etwa etwas illegales geladen haben.... Schämen solltest du dich.PS: ganz allgemein, nicht auf dich bezogen: Leute die die games saugen und nicht selbst die Kopien erstellen sind allesamt ekelhafte Arschlöcher.(nochmal: ich gehe davon aus, dass bei dir alles im legalen Ramen abläuft, und du mir auch noch erklärst, wie du bei cemu legal an das dlc kommst)