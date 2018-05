Hearts of Iron 4: Man the Guns: Nächste Erweiterung dreht sich um maritime Kriegsführung - 4Players.de

Die nächste Erweiterung für Hearts of Iron 4 ist "Man the Guns" (Preis: 19,99 Euro). Das Add-on wird die maritime Kriegsführung und die diplomatischen Optionen überarbeiten. So wird man die Möglichkeit haben, die Schiffe modular zu verbessern - stärkere Panzerung oder schwerere Waffen lassen sich installieren. Außerdem können ältere Schiffe auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Darüber hinaus wird es mehr Optionen für demokratische Nationen sowie neue (nationale) Fokuspfade für die USA geben. Weitere Details wurden nicht verraten, weil sich die Erweiterung in einer Frühphase der Entwicklung befindet. Zusammen mit dem Add-on wird wie gewohnt ein Update für das Hauptspiel erscheinen.Da sich Hearts of Iron 4 mittlerweile über eine Million Mal verkauft hat, werden die Entwickler eine "Anniversary Edition" mit einer Statue (alternativer Geschichtsverlauf: Sieg über London) anbieten