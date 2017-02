Gigantic: Eternal-Dawn-Update mit Heldin Zandora - 4Players.de

Das Update "Eternal Dawn" für Gigantic ist auf Xbox One und im Windows 10 Store verfügbar. Mit dem Update kommt die Heldin Zandora ins Spiel. Außerdem werden Bestenlisten und weitere Inhalte (Sturm-Drake, Waffen des Ewigen Lichts und Champion-von-Aurion-Skins) eingeführt. Gigantic befindet sich derzeit auf der Xbox One und auf Windows 10 in der Open Beta als Teil des Xbox-Insider-Programms. Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch auf der Vertriebsplattform Arc (PC) veröffentlicht."Zandora ist eine lanzenschwingende Ewige aus der Sternenstadt, die nun unter den Sterblichen wandelt. Sie ist eine Nahkampf/Unterstützer-Hybridin, die Auren einsetzt, um sich selbst und ihre Verbündeten auf dem Schlachtfeld zu stärken. Sie erhöht somit die Heldenauswahl auf 18 und stellt bereits den zweiten Helden dar, der seit Beginn des Xbox Insider-Programms am 8. Dezember den Weg ins Spiel findet. Besitzer des Gigantic-Gründerpakets werden Zandora automatisch und kostenlos freischalten."Letztes aktuelles Video: Eternal Dawn Trailer