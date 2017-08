Gigantic: August-Update mit neuem Charakter, eigenen Partien, Push-to-talk und mehr - 4Players.de

Motiga und Arc Games haben den Online-Shooter Gigantic mit dem aktuellen Update nicht nur um einen Charakter namens Oru erweitert, sondern ermöglichen Spielern jetzt auch das Erstellen eigener Partien sowie die Möglichkeit nur auf Tastendruck den Sprachchat zu aktivieren (Push-to-talk). Darauf weisen Entwickler und Publisher u.a. in den entsprechenden Patch-Notes hin.Den neuen Kämpfer beschreiben sie darin mit den folgenden Worten: "Oru, alias 'Der Kartenleger', verursacht Schaden aus mittlerer Reichweite und kommt am besten in Teamkämpfen zur Geltung. Sein einzigartiger Spielstil zeichnet sich durch die Kombinationsmöglichkeiten seiner Fertigkeiten aus. Er kann hohen Schaden verursachen und unterstützt das Team, indem er Gegner in Schach hält und sich schnell von einem Kampf entfernen kann."Oru ist im Shop erhältlich. Käufer des Heldenpakets erhalten ihn kostenlos.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer