Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC) Screenshot - Street Fighter 5 (PC)

Wenn am 16. Januar 2018 die Arcade Edition von Street Fighter 5 für PC und PlayStation 4 erscheint, wird das Beat'em-Up (zum Test ) auch einen Team-Versus-Modus erhalten, wie Capcom via Blog mitteilt . Darin können zwei bis zu fünfköpfige Teams in Elimination-Matchs oder Best-of-Serien gegeneinander antreten:Zudem kann festgelegt werden, wieviel Gesundheit der Gewinner am Ende einer Runde zurückerhält, ob der Ladepegel der EX-Leiste übertragen wird oder ob Verlierer einen V-Bonus erhalten und die Reihenfolge der Kämpfer ändern können. Darüber hinaus werden sich natürlich auch Anpassungen an der Rundenanzahl, Rundenlänge und KI vornehmen lassen.Letztes aktuelles Video: Arcade Edition - Sakura Reveal Trailer