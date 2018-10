Street Fighter 5: Capcom: Arcade-Edition hat Vertrauen der Fans wiederhergestellt - 4Players.de

Bei Capcom ist man davon überzeugt, dass die Arcade-Edition und das dazugehörige Update das Vertrauen der Fans in das Fighting Game Street Fighter 5 und die Marke wieder zurückgebracht hat.Nach Angaben bei Eventhubs.com wird dem Titel in einem aktuellen Geschäftsbericht ein umfangreiches Kapitel gewidmet, in dem Capcom den Weg vom enttäuschenden Start über die kostanten Verbesserungen durch Updates bis zum aktuellen Stand Revue passieren lässt. Auch ein Blick in die Zukunft wird gewährt, in der man Preise für das Spiel und Erweiterungen reduzieren sowie eSport weiter fördern möchte.Als Hauptgrund für die anfängliche Enttäuschung hat man bei Capcom Server-Probleme verantwortlich gemacht, die zum einen die Ladezeiten und das Matchmaking und zum anderen auch die Spielerfahrung beeinträchtigt haben."Wir haben die Server-Umgebung von Grund auf neu aufgebaut und haben kontinuierlich Updates veröffentlicht, um die Spielinhalte zu verbessern. Und wir waren in der Lage, ein vollständigeres Produkt abzuliefern", heißt es in dem Bericht.In Zukunft will man weiter verstärkt auf das Feedback der Community hören und stellt bereits Charaktere und Kostüme in Aussicht, die von den Spielern am meisten gewünscht werden. Beim Blick auf den Metacritic-Schnitt bei User-Wertungen scheint sich das Engagement bereits ausgezahlt zu haben: Hier stieg die Durchschnittswertung nach den Updates und mit der Veröffentlichung der Arcade-Edition signifikant nach oben.Letztes aktuelles Video: Dojo-Modus