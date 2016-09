Minecraft: Story Mode - Episode 1: Der Orden des Steins: "The Complete Adventure": Weitere Box-Version mit allen acht Episoden - 4Players.de

Telltale Games und Mojang haben eine neue Box-Version von Minecraft: Story Mode - A Telltale Games Series für den Einzelhandel angekündigt. Die "Complete Adventure Disc" soll alle acht Episoden auf einer Disc enthalten - darunter die fünf Episoden des ersten Season-Passes sowie die drei zusätzlichen Episoden der 'Adventure Pass' Add-on-Reihe. Minecraft: Story Mode - The Complete Adventure wird in Europa für PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 und PC ab dem 28. Oktober 2016 erhältlich sein. Die PlayStation 3 wird zu einem späteren Zeitpunkt versorgt. Bisher steht im Einzelhandel lediglich die Basisversion bzw. die Season-Pass-Disc mit den ersten fünf Episoden in den Regalen."In Minecraft: Story Mode schlüpft der Spieler in die Rolle des weiblichen oder männlichen Helden namens 'Jesse' und begigt sich auf ein gefährliches Abenteuer durch die Oberwelt und den Nether, sowie bis zum Ende der Welt - und darüber hinaus. Der Spieler und seine Freunde ehren den legendären 'Orden des Steins': Krieger, Redstone-Ingenieur, Griefer und Architekt Schlächter des Enderdrachens. Sie befinden sich auf der EnderCon und hoffen dort Gabriel den Krieger zu treffen. Doch stattdessen entecken sie etwas Schreckliches. Terror bricht aus und nur wenn sich der Spieler auf die Suche nach dem 'Orden des Steins' begibt, kann er die Welt vor der Vernichtung bewahren.Die Story wird mit den drei 'Adventure Pass' Episoden noch über die Originalserie hinaus weitergeführt. Die drei zusätzlichen Episoden erzählen von der weiteren Reise von Jesse und seinen Freunden, die in einer Halle mit Portalen gefangen sind, die von einer Welt in die nächste führen. Wird es dem Spieler gelingen, den Weg nach Hause finden?"Letztes aktuelles Video: Meet the cast