Edge of Eternity: Early-Access-Start des Japan-Rollenspiels leicht verschoben - 4Players.de

"Ein JRPG-Abenteuer, bei dem deine Entscheidungen eine große Rolle spielen: Erlebe eine großartige Geschichte voller Hoffnung und Aufopferung, die mit Plot-Twists und herzerwärmenden Momenten gefüllt ist. Löse Aufgaben auf verschiedenen Wegen und triff deine eigenen Entscheidungen, die dein Schicksal bestimmen.

Erkunde eine wunderschöne Spielwelt: Reise durch die Welt von Heryons unweltlichen und einzigartigen Landschaften und entdecke uralte Geheimnisse.

Bombastischer Soundtrack von Yasunori Mitsuda: Die Spielwelt wird vom grandiosen Soundtrack der Industrie-Legende Yasunori Mitsuda und Komponisten von Hits wie Chrono Trigger und Xenoblade Chronicles zum Leben erweckt

Strategisches und tiefgründiges Kampfsystem: Überliste deine Feinde in taktischen, rundenbasierten Kämpfen: Nutze die Umgebungen, um Feinde in tödliche Fallen zu locken oder attackiere deine Widersacher von der Flanke, um ihnen extra Schaden zuzufügen! Fertige deine eigenen Ausrüstungsgegenstände an und versehe sie mit mächtigen Kristallen, um einzigartige Kombinationen von Fähigkeiten und Power-Ups freizuschalten.

Triff charismatische Charaktere: Triff eine Cast an spannenden Charakteren, die einzigartige Persönlichkeiten und Eigenschaften mit sich bringen. Erlebe, wie sie sich entwickeln und im Laufe der Geschichte wachsen. Finde heraus, was ihre Träume, Ängste und Hoffnungen sind, in dem du zahlreiche besondere Momente mit ihnen erlebst."

Midgar Studio und Playdius haben den Early-Access-Start von Edge of Eternity um eine Woche auf den 5. Dezember 2018 verschoben, um der Early-Access-Version den letzten Feinschliff zu verpassen. Das Rollenspiel mit japanischen Einflüssen soll in der Early-Access-Phase laufend mit großen Story-Kapitel-Updates erweitert werden, bevor die Vollversion für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird. Die Entwicklung von Edge of Eternity ist via Kickstarter-Kampagne angeschoben worden ( wir berichteten )."In einer zerrütteten Welt führen die Leute von Heryon einen verbitterten Krieg gegen mysteriöse Angreifer. Als der Konflikt gegen Magie und Technologie gigantische Ausmaße annimmt, erscheint eine neue Bedrohung auf dem Schlachtfeld. Bestreite epische rundenbasierte Kämpfe und begleite Daryon und Selene auf ihrer Mission die alles verschlingende Corrosion zu heilen und die Welt von Heryon zu retten."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Early Access release date announcement