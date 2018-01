Sea of Thieves: Die Vielfalt der Umgebungen im Trailer

Ryan Stevenson (Art Director) versucht im folgenden Trailer die Vielfalt der Umgebungen in Sea of Thieves zu zeigen. Zu sehen sind idyllische Inseln mit zwielichtigen Orten, finstere Höhlen, malerische Wellen, tosende Stürme und untote Piraten.Am 24. Januar wird um 14 Uhr die Closed Beta von Sea of Thieves auf PC (Windows 10) und Xbox One starten. Der geschlossene Betatest wird bis zum 28. Januar um 21:00 Uhr laufen. Der Zugang steht jedem offen, der sich bis zum 1. Dezember beim Sea of Thieves Insider Programm angemeldet hat. Auch alle Vorbesteller dürfen teilnehmen.Die Vollversion des Piraten-Abenteuers wird am 20. März 2018 zum Vollpreis (69,99 Euro) auf der Xbox-One-Gerätefamilie und Windows 10 PCs erscheinen.Letztes aktuelles Video: Developer Update The World of Sea of Thieves