Am 29. Mai erscheint das erste von insgesamt sechs Inhaltsupdates "The Hungering Deep" des Action-Adventures Sea of Thieves für PC und Xbox One. Dieses bringt unter anderem eine neue KI-Bedrohung (PvE), die Crews zunächst entdecken müssen um sie dann gemeinsam zu bekämpfen ( wir berichteten ). Das folgende Video soll einen kleinen Einblick geben.