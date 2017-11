Planet Coaster: Anniversary Update mit Szenario-Editor und neuen Fahrgeschäften veröffentlicht

Frontier Developments hat das (kostenlose) Anniversary Update veröffentlicht, das ab jetzt für alle Spieler von Planet Coaster verfügbar ist. Das Update umfasst neue Fahrgeschäfte, verbessert den Management-Teil und baut den Parkmitarbeiter-Management-Teil deutlich aus. Außerdem ist ein Szenario-Editor enthalten.In den letzten zwölf Monaten erhielt Planet Coaster kostenlose Winter-, Frühlings- und Sommer-Updates sowie eine Reihe an Erweiterungen. Bis heute kann Planet Coaster mehr als eine Millionen Spieler und 142.000 Items im Steam Workshop verzeichnen. Planet Coaster ist auf Steam und im FrontierStore.net derzeit um 55 Prozent reduziert.Szenario-EditorPlanet Coaster gibt den Spielern mit dem vollwertigen Szenario-Editor alle Möglichkeiten. So lassen sich mit einem leicht zu nutzenden Editor eigene Szenario-Herausforderungen erstellen und mit der Planet Coaster-Community über den Steam Workshop teilen. Neue Inhalte und von der Community erstellte Herausforderungen stehen tagtäglich zur Verfügung, so dass es in Planet Coaster immer etwas Neues auszuprobieren gibt.Neue FahrgeschäfteDrei neue Achterbahnen - Hop The Gaps, Cascade und Zenith - bringen neue Konstruktionsmöglichkeiten in die Parks der Spieler. Zwei neue Fahrgeschäfte – der Retro-Klassiker Weisshorn und der kompakte Monte Leone - erweitern die Sammlungen aller Planet Coaster-Fans.Neue Gebäude und KulissenMit dem neuen Staff Management Building wird das Management-Gameplay vertieft. Das Gebäude ist wichtig, damit sich Park-Mitarbeiter erholen können und Ausbildung erhalten, bevor sie fähiger denn je an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Neue Werbeflächen und Branding erweitern die Werbemöglichkeiten in den Parks, während die neuen Picknicktische es ermöglichen, Gastronomiebereiche für hungrige Besucher zu schaffen.Planet Coaster profitiert von einer Vielzahl neuer Management-Verbesserungen, einem neuen Szenario des Frontier-Teams, UI-Tweaks, Verbesserungen angepasster Biome und austauschbare Achterbahn-Wagen. Jeder Wagen kann nun ohne Einschränkung auf jede Bahn gesetzt werden.Letztes aktuelles Video: Anniversary Update Trailer