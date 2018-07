Planet Coaster: Vintage Pack (DLC) und nächstes Update mit Verkaufsautomaten angekündigt - 4Players.de

Zephyrus: Ein klassisches Beispiel der ersten hölzernen Hochgeschwindigkeitsachterbahnen, die in den 1920er Jahren das Licht der Welt erblickten. Sie sind wunderschön gealtert und haben einen altmodischen Charme.

Aces Sky: Eine weitere, historische Art von Achterbahn, deren Holzschienen durch eine große hölzerne Röhre ersetzt wurden.



Round the World: Die beruhigenden Bewegungen eines Riesenrads kombiniert mit dem Wahnsinn invertierter, sich drehender Gondeln. Trotz der offensichtlichen Gefahr haben solche Fahrgeschäfte die Zeit überdauert und sind zum Teil noch heute in Betrieb.

Loop Da Loop: In dieser Attraktion aus den 30er Jahren steht die Welt Kopf, wenn die Zwillingskabinen ihre Schleifen drehen.

Test Flight: Abheben und Flugfähigkeiten unter Beweis stellen, das ist das Motto dieses Flugzeug-Fahrgeschäfts. An jedem der Waggons sind Flügel befestigt, mit denen die Gäste die Kabinen selbst kontrollieren können.

Hurricane: Ein echter Klassiker in vielen Parks auf der ganzen Welt. Der Hurricane dreht und wendet sich mit extremer Geschwindigkeit.

Centrum: In Centrum liegt Spannung in der Luft, wenn sich die Zentrifuge in höchster Geschwindigkeit im steilen Winkel dreht. Ein echtes Highlight für Generationen an Besuchern.



Kultige Münzautomaten: Gäste können sich hier selbst unterhalten, etwa mit Zoltans Wahrsagemaschinen oder den von zahlreichen Stadtfesten bekannten Gumball- und Popcorn-Automaten.

Vintage Kulissen: Mit vielfältigen Vintage-Items wie viktorianischen Säulen, Lichtkasten-Beschriftungen und Tierfiguren, lassen sich Parks individuell dekorieren.

Neues Entertainment: Für das ultimative, klassische Entertainment in Küsten- und Stadtfesten können Spieler auf ein stylisches Barbershop-Quartett und Trapezspringer zurückgreifen, um die Gäste zu entzücken.



Neue Musik von JJ Ipsen und spezielle Soundeffekte untermalen das klassische Ambiente und erwecken den Vintage-Park zum Leben.

Frontier Developments hat das Vintage Pack für Planet Coaster angekündigt, das ab dem 10. Juli für 10,99 Euro erhältlich sein wird. Die Erweiterung umfasst zwei Achterbahnen, fünf Fahrgeschäfte, neue Kulissen und interaktive Münzautomaten - allesamt im Stil des goldenen Zeitalters des Outdoor-Entertainments (1920er und 1930er).Neue Achterbahnen:Neue Fahrgeschäfte:Neue Park-Items und KulissenKlassisches AudioZusammen mit dem Vintage Pack erhalten alle Planet-Coaster-Spieler am 10. Juli ein kostenloses Content-Update mit einer neuen Achterbahn. Bei "Mouse Hunt" handelt es sich um eine Hommage an die klapprigen und holprigen Achterbahnen. Das kostenlose Update beinhaltet außerdem eine neue Kranmaschine, Automaten mit Essen und Getränken, Freilandpflanzen und eine Reihe an Vintage- und zeitgemäßer Farbfilter für Screenshots. Zudem wird es möglich sein, Kulissen zusammenzufügen. Somit lassen sich größere Teile des Parks versetzen und anpassen. Weitere Infos zum Patch findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Studios Pack