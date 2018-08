Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals: Trailer stellt die Charaktere vor - 4Players.de

Todesglubsch schrieb am 03.08.2018 um 16:31 Uhr

Kann mich mal jemand up-to-date bringen welches "Charaktersystem" DQ11 verwendet? Da es ja wieder feste Charaktere sind, fällt das freie Klassensystem von Teil 9 wohl weg. Isses also wieder wie in Teil 8, dass die Charaktere zwar festen Klassen angehören, man aber verschiedene Fähigkeiten leveln und sie so auf bestimmte Waffengattungen spezialisieren kann?

...oder isses gar wie in den ganz alten Teilen, dass einfach alles automatisch gemacht wird. Ick hoffe ja nicht.