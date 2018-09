Marvel's Spider-Man: Verkauft sich in UK wie geschnitten Brot - 4Players.de

Marvel's Spider-man hat sich laut gamesindustry.biz in Großbritannien so schnell verkauft wie bislang kein anderes Spiel im Jahr 2018: Laut den Angaben von UKIE/GfK habe es in seiner ersten Woche mehr verkauft als Far Cry 5 und beinahe doppelt so viel wie God of War in ihren jeweiligen Startwochen.