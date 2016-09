Osiris: New Dawn: Überleben, Bauen, Forschen und Kämpfen: Kooperatives Survival-Abenteuer auf einem fremden Planeten bei Steam Early Access gestartet - 4Players.de

Kosmische Grafik: Erlebe hochqualitative Grafiken, die es so bislang nur in AAA-Titeln gab. Osiris: New Dawn bietet unglaublich detailreiche Texturen und HDR-Lichteffekte, die eine spektakuläre und gleichzeitig furchterregende Welt erschaffen. Ein komplexes IK-System (Inverse Kinematics) ermöglicht über 200 flüssige Animationen für Spieler und exotische Kreaturen.

Multiplayer-Kolonisierung: Arbeite online mit anderen Spielern zusammen, um eine blühende Kolonie aufzubauen, während du dich gegen Phänomen wie Meteorschauer und Angriffe der von anderen Online-Spielern kontrollierten Kolonien zu behaupten versuchst.

Überlebe, baue, forsche und breite dich aus: Sammle Ressourcen und Materialien, um dich an die neue Welt anzupassen, baue Module, um Nahrung anzubauen, neue Technologien zu erforschen und neue Ausrüstung, Fahrzeuge und Roboter herzustellen, mit denen du neue Rohstoffe entdecken kannst, die dir helfen, dich auf diesem fremden Planeten anzusiedeln und auszubreiten.

Erforsche den Planeten und mehr: Finde heraus welche Wunder und Schrecken dich auf dem Planeten erwarten und erkunde die unterirdischen Höhlensysteme, in denen einzigartige Entdeckungen auf dich warten. Nach einiger Zeit kannst du sogar Raumschiffe bauen, mit denen du andere Planeten des Sonnensystems erforschen kannst.

Bereite dich auf den Kampf vor: Jage intelligente Spezies in Ego- oder Third-Person-Perspektive. Setze verschiedene Waffen ein, um auf jede Situation vorbereitet zu sein.

Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC) Screenshot - Osiris: New Dawn (PC)

Fenix Fire Entertainment (Entwickler) und Reverb Triple XP haben Osiris: New Dawn als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht. Die Mischung aus Weltraum-Erkundung und Überlebenskampf ist für 24,99 Dollar erhältlich. Die Konsolen-Versionen (PS4 und Xbox One) sollen im nächsten Jahr folgen.In Osiris: New Dawn erkunden die Spieler auf der Suche nach wertvollen Ressourcen einen neuen Planeten. Dabei müssen sie eine Basis aus Baumodulen errichten, Technologien für Ausrüstung und Fahrzeuge erforschen, wechselnde Wettersituationen überleben, sich der lokalen Fauna stellen und Kolonien mit anderen Spielern gründen, um neue Ziele zu erreichen. Das Grundkonzept errinnert an Rust oder ARK: Survival Evolved und im Gegensatz zu anderen Survival-Abenteuern scheint die Zusammenarbeit der Spieler stärker im Vordergrund zu stehen."Nach fünf Jahren Entwicklung ist die Veröffentlichung von Osiris auf Steam Early Access wie das Spiel selbst: unglaublich und Furcht einflößend", so Brian McRae, CEO und Gründer von Fenix Fire. "Dies ist nur der Anfang einer epischen Reise, bei der wir den Spielern eine fantastische Erfahrung präsentieren werden. Wir planen, kontinuierlich neuen Content zu veröffentlichen, während sich unsere Mission vor uns entfaltet. Ich freue mich auf die konstruktive Kritik unserer Fans und bin gespannt, was ihnen gefällt und was sie ergänzen wollen, um Osiris so fantastisch wie den Weltraum selbst zu machen.""Die Mission in Osiris: New Dawn beginnt im Jahre 2046, nachdem der Menschheit die Erfindung des quasi-lichtschnellen "Fold Engine"-Antriebs gelungen ist. Mit Hilfe dieses Antriebs erreicht das Osiris-Expeditionsteam das 20 Lichtjahre entfernte Gliese-581-System. Das Schiff, das Teil des zweiten Kolonisierungsteams der U.N.E. (United Nations of Earth) ist, hat den Auftrag, neue Planeten für eine potenzielle Besiedlung zu studieren. Beim Erreichen des Systems kommt es zu einem katastrophalen Antriebsschaden, der den Überlichtflug abrupt beendet und eine Notladung auf der Oberfläche des Planeten erzwingt. Die Spieler müssen der Witterung trotzen, indem sie eine Basis bauen und diese mit speziellen Modulen erweitern, in denen Nahrung angebaut werden, Forschung betrieben und Technologie produziert werden kann. Ultimativ müssen sie herausfinden, welche finsteren Umstände für das Verschwinden der ersten Osiris-Mission sorgten und auch die zweite Mission bedrohen könnten."Folgende Features benennen die Entwickler: