Red Dead Redemption 2: Spieler übernimmt stets die Rolle von Arthur Morgan, kein Charakterwechsel - 4Players.de

Bass erzählt, dass Arthur bereits im Kindesalter von Dutch in die Gang aufgenommmen wurde; daher sieht er sie als seine Familie an, weil sie ihm einen Sinn und eine Konstante in seinem Leben gegeben hat. Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 als Standard Edition, Special Edition, Ultimate Edition und Collector's Box für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( Details ). Ob später eine PC-Version folgen wird, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer