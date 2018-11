PlayStation 4 Pro: Überarbeitete Hardware-Version "CUH-7200" ist etwas leiser - 4Players.de

Sony hat laut Digital Foundry eine leicht überarbeitete Version der PlayStation 4 Pro in Umlauf gebracht. Aktuell ist das Modell aus der Reihe "CUH-7200" (Bezeichnung: CUH-7216) in Großbritannien lediglich im Konsolen-Bundle mit Red Dead Redemption 2 erhältlich. Sony hat die Version bisher nicht offiziell angekündigt, was wohl daran liegt, dass die vorgenommenen Verbesserungen eher überschaubar sind.Laut Bericht verwendet die PS4 Pro CUH-7200 den kleineren Figure-8-Anschluss zur Stromversorgung (wie bei der PS4 Slim und der Xbox One S) und nicht mehr den PC-ähnlichen Dreipolstecker (CUH-7000 und CUH-7100). An der Wärmeentwicklung unter Last (Fotomodus aus God of War) hat sich im Vergleich zur CUH-7100 nichts verändert. Damit wird die CUH-7200 knapp fünf Grad heißer als die erste PS4 Pro (CUH-7000). Dafür ist die Lautstärke der Konsole leicht reduziert worden. Die Lüftergeräusche von ca. 50dB bis 55dB auf der CUH-7000 sind auf 44dB bis 48dB auf der CUH-7200 reduziert worden. Damit ist diese Hardware-Revision die bisher leiseste PS4 Pro.(Bildquelle: Digital Foundry Letztes aktuelles Video: 500 Million Limited Edition Unboxing