Bei den Game Awards 2017 feierte der folgende Trailer zu Metro Exodus seine Weltpremiere. Anders als bei Metro 2033 und Metro: Last Light wird es im dritten Metro-Teil weitläufigere Areale geben. Eine offene Spielwelt soll man hingegen nicht erwarten, stellten die Entwickler klar. Vielmehr würden die größeren Levels den Spielern nur etwas mehr Freiraum geben. Die Story bleibt linear und soll auch in den größeren Arealen strikt fortgesetzt werden.Metro Exodus soll Kampf- und Stealth-Action, Erkundung sowie Survival-Horror bieten. "Entfliehe den zerstörten Ruinen des entvölkerten Moskau und begib Dich auf eine epische Reise durch das postapokalyptische Russland im bisher umfangreichsten Metro-Abenteuer. Erkunde die russische Wildnis in riesigen, nicht-linearen Leveln und folge einer spannenden Story, inspiriert von den Romanen Dmitry Glukhovskys, die den gesamten Jahreszyklus von Frühling, Sommer und Herbst bis in die Tiefen des nuklearen Winters umspannen." Das Actionspiel wird im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2017 Trailer