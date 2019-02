Deep Silver und 4A Games haben die dritte und letzte Episode ihrer in den Studios von 4A Games in Kiew und Malta gedrehten Videoreihe "The Making of Metro Exodus" veröffentlicht. Neben der engen Zusammenarbeit während der Entwicklung des Endzeit-Shooters (zur Vorschau ) wird auch der Schlaganfall von Creative Director Andrew Prokhorov thematisiert:Letztes aktuelles Video: The Making Of Metro Exodus - Episode 3