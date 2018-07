Dauntless: The Coming Storm: Erweiterung startet Anfang August; über 2 Mio. Open-Beta-Spieler in zwei Monaten - 4Players.de

Seit dem Start der offenen Betaphase Ende Mai (wir berichteten ) haben sich bereits mehr als zwei Millionen Spieler in das kooperative Action-Rollenspiel Dauntless eingeloggt, wie Entwickler Phoenix Labs (via DualShockers ) bekannt gibt. Zur Feier dieses Erfolgs will man am 9. August 2018 die kostenlose Erweiterung The Coming Storm veröffentlichen.Das Update soll den Spielern neue Geschichten, NPCs, Aufträge und Ausrüstung wie Explosivgranaten und die erste echte Fernkampfwaffe sowie ein neues Ungeheuer (Koshai) und eine weitreichende Überarbeitung des zentralen Treffpunkts bescheren. Interessierte können den an Monster Hunter erinnernden Free-to-play-Titel über die offizielle Website gratis herunterladen. Kostenpflichtige Unterstützerpakete sind dort ebenfalls erhältlich.