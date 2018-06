GreedFall: E3-Trailer zum düsteren Barock-Rollenspiel von Spiders - 4Players.de

Focus Home Interactive und Spiders haben anlässlich der E3 2018 einen neuen Trailer zu GreedFall veröffentlicht. Das in einer von Magie geprägten und von europäischer Barockkunst inspirierten Welt des 17. Jahrhunderts verortete Rollenspiel soll 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zur Handlung heißt es auf der offiziellen Website : "Die Alte Welt ist am Sterben. Der Kontinent ist verschmutzt, überbevölkert und wird von einer tödlichen, unheilbaren Krankheit heimgesucht. Seine müde Bevölkerung ist langsam der Verzweiflung nahe.Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer am Horizont – eine abgelegene und versteckte Insel wurde entdeckt. Teer Fradee ... ein von der Malichor-Pest verschontes Land, eine Oase des Lebens, wild und von der Menschheit unberührt. Sie verspricht Wohlstand, ist aber auch die größte Hoffnung für die Menschheit, ein Heilmittel gegen Malichor zu finden.Du segelst mit der Händlerkongregation an Bord eines Schiffes der Nauten nach Teer Fradee. Dein Cousin, Constantin De Sardet, wird Gouverneur von Neu-Sérène, einer der neuesten Kolonien der Kongregation. Als das Schiff schließlich am Dock der Hafenstadt anlegt, beginnst du deine Erkundung des gelobten Landes. Auf der einen Seite gehst du auf die mühsame Suche nach einer Heilung gegen den Malichor, auf der anderen spielst du ein riskantes Spiel auf der großen Bühne der Diplomatie, denn nicht nur die Nationen und Fraktionen kolonisieren die Insel, sondern auch die mysteriösen Eingeborenen, die mit ihrer Umgebung magisch verbunden zu sein scheinen."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer